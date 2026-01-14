Pubblicità
FBL-ITA-SERIEA-MILAN-BOLOGNAAFP
Claudio D'Amato

Anticipi e posticipi della 23ª e 24ª giornata di Serie A: Bologna-Milan il 3 febbraio alle 20:45, Juve-Lazio l'8

Ufficializzato il programma di anticipi e posticipi riguardanti 23ª e 24ª giornata di Serie A: il programma completo con date e orari.

Ufficializzato, da parte della Lega, il nuovo programma di anticipi e posticipi di Serie A.

Il menù include 23ª e 24ª giornata, calendarizzate rispettivamente nei weekend dell'1 e dell'8 febbraio.

Tra le sfide di maggior richiamo spiccano Napoli-Fiorentina (sabato 30 gennaio alle 18), Cremonese-Inter (domenica 1 febbraio alle 18), Parma-Juventus (sempre l'1 ma alle 20:45) e Bologna-Milan (martedì 3 febbraio alle 20:45).

Nel turno seguente, invece, Genoa-Napoli sabato 7 febbraio alle 18, Sassuolo-Inter domenica 8 alle 18, Juve-Lazio l'8 alle 20:45 e Roma-Cagliari lunedì 9 in serale

Rinviata, causa concomitanza con le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina, Milan-Como: il match, che si sarebbe dovuto giocare in Australia, sarà recuperata "alla prima data utile".

  • ANTICIPI E POSTICIPI 23ª GIORNATA

    • Lazio-Genoa, venerdì 30 gennaio ore 20:45 (DAZN)
    • Pisa-Sassuolo, sabato 31 gennaio ore 15:00 (DAZN)
    • Napoli-Fiorentina, sabato 31 gennaio ore 18:00 (DAZN)
    • Cagliari-Verona, sabato 31 gennaio ore 20:45 (DAZN/SKY)
    • Torino-Lecce, domenica 1 febbraio ore 12:30 (DAZN)
    • Como-Atalanta, domenica 1 febbraio ore 15:00 (DAZN)
    • Cremonese-Inter, domenica 1 febbraio ore 18:00 (DAZN/SKY)
    • Parma-Juventus, domenica 1 febbraio ore 20:45 (DAZN)
    • Udinese-Roma, lunedì 2 febbraio ore 20:45 (DAZN/SKY)
    • Bologna-Milan, martedì 3 febbraio ore 20:45 (DAZN)
  • ANTICIPI E POSTICIPI 24ª GIORNATA

    • Verona-Pisa, venerdì 6 febbraio ore 20:45 (DAZN)
    • Genoa-Napoli, sabato 7 febbraio ore 18:00 (DAZN)
    • Fiorentina-Torino, sabato 7 febbraio ore 20:45 (DAZN/SKY)
    • Bologna-Parma, domenica 8 febbraio ore 12:30 (DAZN)
    • Lecce-Udinese, domenica 8 febbraio ore 15:00 (DAZN)
    • Sassuolo-Inter, domenica 8 febbraio ore 18:00 (DAZN/SKY)
    • Juventus-Lazio, domenica 8 febbraio ore 20:45 (DAZN)
    • 0Atalanta-Cremonese, lunedì 9 febbraio ore 18:30 (DAZN)
    • Roma-Cagliari, lunedì 9 febbraio ore 20:45 (DAZN/SKY)
    • Milan-Como (rinviata a data da destinarsi) (DAZN)
