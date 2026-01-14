Anticipi e posticipi della 23ª e 24ª giornata di Serie A: Bologna-Milan il 3 febbraio alle 20:45, Juve-Lazio l'8

Ufficializzato, da parte della Lega, il nuovo programma di anticipi e posticipi di Serie A.
Il menù include 23ª e 24ª giornata, calendarizzate rispettivamente nei weekend dell'1 e dell'8 febbraio.
Tra le sfide di maggior richiamo spiccano Napoli-Fiorentina (sabato 30 gennaio alle 18), Cremonese-Inter (domenica 1 febbraio alle 18), Parma-Juventus (sempre l'1 ma alle 20:45) e Bologna-Milan (martedì 3 febbraio alle 20:45).
Nel turno seguente, invece, Genoa-Napoli sabato 7 febbraio alle 18, Sassuolo-Inter domenica 8 alle 18, Juve-Lazio l'8 alle 20:45 e Roma-Cagliari lunedì 9 in serale.
Rinviata, causa concomitanza con le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina, Milan-Como: il match, che si sarebbe dovuto giocare in Australia, sarà recuperata "alla prima data utile".