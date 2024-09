Record di ammonizioni in Premier League: Anthony Taylor minacciato sui social, la Premier League lo "ferma"

Nel match tra Bournemouth e Chelsea Taylor ha ammonito 14 giocatori: minacce sui social, non arbitrerà nella prossima giornata.

Antony Taylor al centro delle polemiche dopo quanto successo in Bournemouth-Chelsea nell'ultima giornata di Premier League.

L'arbitro ha infatti ammonito 14 giocatori che rappresenta un nuovo record per la Premier League. In questi giorni, Taylor ha ricevuto diverse minacce sui social per quanto accaduto nell'incontro.

Parole anche pesanti che ovviamente non sono passate inosservate alla Premier League, che sta monitorando tutta la vicenda.

Intanto è arrivata la decisione di non farlo arbitrare per il prossimo turno di campionato.