ANSA - Caso arbitri, emergono conferme sulle ipotesi di designazioni pilotate

Come riferisce l'ANSA, nell’indagine coordinata dal pm Maurizio Ascione e condotta dal Nucleo operativo metropolitano della Guardia di Finanza, sono stati sentiti anche gli stessi Colombo e Doveri. Proprio dai loro verbali, insieme a quelli di altri arbitri, sarebbero emersi elementi a sostegno dell’ipotesi di designazioni “combinate”, rispetto alle quali nel mondo arbitrale ci sarebbe stata una certa consapevolezza diffusa.



