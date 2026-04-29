ANSA - Caso arbitri, emergono conferme sulle ipotesi di designazioni pilotate

Dalle testimonianze di alcuni arbitri ascoltati nell’inchiesta della Procura di Milano sul presunto “sistema” che avrebbe al centro Gianluca Rocchi, emergerebbero conferme sulle ipotesi di designazioni pilotate. In particolare, sotto la lente ci sarebbero due scelte dell’ex designatore, legate a una presunta “combine” avvenuta a San Siro il 2 aprile 2025: quella di Andrea Colombo, ritenuto “gradito” all’Inter, per la trasferta di Bologna del 20 aprile, e quella di Daniele Doveri, designato per la semifinale di Coppa Italia con l’obiettivo – secondo gli inquirenti – di escluderlo da un’eventuale finale e dalle ultime gare di campionato dei nerazzurri, dove sarebbe stato considerato “poco gradito”.