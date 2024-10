L'annuncio di Felipe Melo: "Mi ritiro alla fine del prossimo anno"

Il centrocampista brasiliano spera nel rinnovo col Fluminense prima del ritiro: "Vorrei giocare il Mondiale per Club. Diventerò un allenatore".

A 41 anni suonati continua a correre nel centrocampo del Fluminense, ben conscio però che ogni giorno che passa lo avvicina alla fine dei giochi: Felipe Melo ha annunciato quando avverrà il suo ritiro dalla scena agonistica.

In scadenza di contratto col Fluminense il prossimo 31 dicembre 2024, l'ex centrocampista di Inter e Juventus (tra le altre) ha spiegato che gli scarpini verranno appesi al chiodo alla fine del prossimo anno.

La speranza è di ritirarsi da giocatore del Fluminense, che nelle prossime settimane potrebbe proporgli un rinnovo in vista del nuovo Mondiale per Club in programma negli Stati Uniti nell'estate del 2025.