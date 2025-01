Anjorin nel mirino della Juventus: può arrivare se parte Fagioli

Tino Anjorin, inglese dell'Empoli, idea della Juve per il centrocampo: l'eventuale acquisto è legato alla cessione di Fagioli.

Oltre a Danso, in cima al taccuino dei possibili innesti last-minute della Juventus per gennaio spunta un altro nome.

Trattasi di Tino Anjorin, inglese dell'Empoli (prossima avversaria di Madama in campionato), che secondo 'Sky' è finito nel mirino dei bianconeri in relazione alle voci che vedono Nicolò Fagioli con le valigie in mano.

L'articolo prosegue qui sotto

L'ex Chelsea rappresenterebbe la prima opzione per colmare numericamente l'eventuale uscita del numero 21, su cui sono forti Fiorentina e Lipsia.