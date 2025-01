Anguissa è diventato anche goleador: lo step finale con mister Conte, ora è inarrestabile

Quinto goal in campionato per Anguissa che non aveva mai segnato così tanto in carriera, nemmeno con Spalletti nell'anno dello Scudetto.

Al termine della partita vinta contro la Juventus, in rimonta, l'account ufficiale X del Napoli, versione spagnola, ha pubblicato una foto di Franck Zambo Anguissa con il maiuscolo prominente e una frase chiarissima: "Anguissa, che uomo". Tradotto per il pubblico italiano e con un messaggio meno deciso, che giocatore. E sì, perchè Anguissa non solo è stato il migliore in campo di Napoli-Juventus, ma è stato capace di pareggiare una partita che per i padroni di casa poteva mettersi male. Come ormai accade settimana dopo settimana, il centrocampista camerunense vola da una parte all'altra del campo, recupera, imposta, si fa trovare pronto in area per sfruttare fisicità, altezza e un senso dell'inserimento che mister Conte gli ha instillato. Così da effettuare l'ultimo step della carriera, quello che lo rende un goleador, un centocampista con il vizio del goal sempre più costante. L'articolo prosegue qui sotto