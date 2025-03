"Andate a lavorare", "Vergognatevi": Juventus contestata contro l'Atalanta, l'Allianz Stadium si svuota prima del 90'

Juventus vs Atalanta

La squadra di Thiago Motta sprofonda e viene pesantemente contestata dai propri tifosi: cori e insulti, al 45', nel secondo tempo e al 90'.

Tutto sembrava avviato sulla buona strada: cinque vittorie consecutive, un primo clamorosamente non lontanissimo come un tempo. Anche se nel mezzo, a rendere decisamente accidentato il percorso della Juventus, c'erano state le due eliminazioni da Champions League e Coppa Italia.

Lo 0-4 interno contro l'Atalanta, che è arrivata a Torino a maramaldeggiare e si è imposta in maniera nettissima come del resto suggerisce il risultato finale, sotterra in pratica ogni residua speranza Scudetto della Juventus. E soprattutto rinfocola un sentimento di nervosismo e tensione sempre latente all'Allianz Stadium.

Inevitabile la contestazione dei tifosi presenti allo Stadium: un pubblico che si aspettava un definitivo salto di qualità contro un avversario di prestigio, e che al contrario ha assistito a un vero e proprio tracollo da parte della squadra di Thiago Motta.