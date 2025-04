Ancelotti verso l'addio al Real Madrid, chi sarà il nuovo allenatore: sogno Xabi Alonso, Solari o Raul possibili traghettatori

I Blancos lavorano per il dopo Ancelotti e con il Mondiale per Club alle porte potrebbe esserci una soluzione ad interim con Raul o Solari.

L’era Carlo Ancelotti al Real Madrid sembra davvero essere arrivata ai titoli di coda. Nonostante il tecnico italiano sia legato da un contratto fino al 2026, in estate molto probabilmente si consumerà il divorzio tra le parti.

Subito dopo l’eliminazione ai quarti di finale di Champions League contro l’Arsenal, lo stesso Ancelotti è stato molto enigmatico sulla sua permanenza in panchina: “Il mio futuro? Non lo so e non voglio saperlo”, le sue parole. Segnale di un ciclo (straordinario) ormai concluso.

Come riporta Marca, il Real Madrid sta valutando diverse opzioni per il post-Ancelotti: la scelta però dovrà avvenire in tempi rapidi, visto che il 13 giugno prenderà il via il Mondiale per Club.