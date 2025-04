Ancelotti, è stata l'ultima col Real Madrid in Champions League? Dalla Roma al Brasile, tutti gli scenari e dove può andare ad allenare

Il tecnico italiano ha ancora un anno di contratto, ma sembra destinato ad andarsene. Nel 2022 diceva: "Dopo il Real smetto".

Niente remuntada. Il Real Madrid ha perso anche il ritorno contro l'Arsenal e deve abbandonare ogni speranza di confermarsi sul tetto d'Europa. Delusione per tutti: per Kylian Mbappé e gli altri campioni della rosa madridista, ma anche per Carlo Ancelotti.

O meglio: soprattutto per Carlo Ancelotti. Perché questa - ed è per questo che la notte europea di mercoledì rischia di trasformarsi in epocale - potrebbe anche essere stata l'ultima volta in Champions League dell'allenatore italiano sulla panchina del Real Madrid.

Le voci, del resto, sono sempre più insistenti alla luce di una stagione che vede il Real già fuori dalla coppa e in ritardo rispetto al Barcellona in Liga: quelle di una separazione tra Ancelotti e i Blancos, appunto. La seconda, quella definitiva. Con Xabi Alonso che sarebbe il prescelto dalla dirigenza per iniziare un nuovo ciclo.