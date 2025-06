Ancelotti porta il Brasile ai Mondiali: 1-0 al Paraguay, qualificazione matematica con due turni d'anticipo

C. Ancelotti

Brasile vs Paraguay

La prima vittoria del tecnico italiano sulla panchina della Seleção coincide con la qualificazione aritmetica: decide una rete di Vinicius Junior.

Carlo Ancelotti parteciperà ai Mondiali. E questo, dopo anni di trionfi con i migliori club a livello europeo e di Champions League inserite nella sua ricchissima bacheca, è un traguardo che ancora gli mancava.

Il suo Brasile, la nazionale che ha preso in mano solo poche settimane fa, ce l'ha fatta. Ha scacciato gli incubi di inizio girone e si è qualificato alla fase finale che si giocherà il prossimo anno in Messico, negli Stati Uniti e in Canada. Di più: lo ha fatto pure con due turni d'anticipo.

Decisivo l'1-0 con cui nella notte la Seleção ha battuto per 1-0 il Paraguay, grazie a una rete di Vinicius Junior, nell'esordio casalingo di Ancelotti. Che così, in questo modo, si è aritmeticamente conquistato il pass per i Mondiali riportando serenità nell'ambiente.