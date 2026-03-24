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"Brasile gioia, energia e talento": Ancelotti promette un calcio "da Carnevale" al Mondiale
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Abbracciare il DNA brasiliano
Parlando in un’ampia intervista a SBT, Ancelotti ha spiegato come la sua immersione culturale abbia plasmato il suo approccio tattico. Dopo aver vissuto le festività locali all’inizio del 2026, l’allenatore vuole che la sua squadra rispecchi esattamente quello spirito in campo.
Collegando la cultura del Paese alla sua visione sportiva, ha dichiarato: "Molto importante è il DNA della nazionale. Il DNA del Brasile è talento, energia e gioia. Voglio paragonare il calcio brasiliano al Carnevale. Il Carnevale per me era una novità, ho capito che ha molta energia, gioia, arte, talento. E molta organizzazione. Organizzare tutti i carri, con la giusta tempistica: tutto questo dobbiamo metterlo nella nazionale. Gioia, energia, talento e organizzazione".
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Finalizzazione della struttura offensiva
Per facilitare questo stile vivace, l’allenatore propende per un assetto tattico sbilanciato in avanti.
Ha confermato di volere quattro giocatori in attacco per massimizzarne la qualità. Con il torneo che si avvicina rapidamente, la rosa definitiva è quasi completa, anche se restano ancora alcuni posti vacanti. "Ci sono quattro o cinque posti e in questo senso abbiamo molti dubbi", ha ammesso.
"Per questo ho convocato giocatori che non conosco molto bene. Voglio un difensore, due per il centrocampo e altri due per l’attacco. La concorrenza è molto alta. La fortuna della nazionale è che i giocatori hanno molto talento".
Ha inoltre escluso con fermezza la naturalizzazione di giocatori stranieri, insistendo sul fatto che è perfettamente soddisfatto delle opzioni attuali.
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Risolvere il dilemma difensivo
Mentre l’attacco prospera, trovare una soluzione per i ruoli difensivi sulle fasce rimane la sfida più grande.
Ha osservato che l’attuale bacino di giocatori è più ristretto del solito, pur elogiando il giovane Wesley, che sta facendo molto bene alla Roma. Il commissario tecnico resta fiducioso di poter trovare una soluzione interna utilizzando difensori centrali versatili.
Affrontando questa questione cruciale, ha spiegato: "Non ho alcun problema a schierare un difensore centrale come terzino. La cosa più importante per la squadra è l’equilibrio. Se hai un esterno d’attacco che aiuta molto, non hai bisogno di un terzino che spinga altrettanto. Eder Militao ha giocato molto bene contro il Senegal in quella posizione, anche Marquinhos lo ha fatto. In questa convocazione voglio testare Roger Ibanez. Possiamo trovare profili che aiutino la squadra ad avere un buon equilibrio in campo".
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Test cruciali negli Stati Uniti
Questi aggiustamenti tattici saranno messi alla prova durante l’attuale pausa internazionale negli Stati Uniti. I giganti sudamericani affronteranno la Francia il 26 marzo, seguita da una sfida contro la Croazia il 31 marzo.
È inoltre in programma un’ultima amichevole di preparazione contro Panama il 31 maggio. Queste partite offriranno la piattaforma perfetta per valutare i giocatori ai margini e consolidare l’undici titolare prima che inizi l’evento principale.
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