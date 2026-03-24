"Brasile gioia, energia e talento": Ancelotti promette un calcio "da Carnevale" al Mondiale

Per facilitare questo stile vivace, l’allenatore propende per un assetto tattico sbilanciato in avanti.

Ha confermato di volere quattro giocatori in attacco per massimizzarne la qualità. Con il torneo che si avvicina rapidamente, la rosa definitiva è quasi completa, anche se restano ancora alcuni posti vacanti. "Ci sono quattro o cinque posti e in questo senso abbiamo molti dubbi", ha ammesso.

"Per questo ho convocato giocatori che non conosco molto bene. Voglio un difensore, due per il centrocampo e altri due per l’attacco. La concorrenza è molto alta. La fortuna della nazionale è che i giocatori hanno molto talento".

Ha inoltre escluso con fermezza la naturalizzazione di giocatori stranieri, insistendo sul fatto che è perfettamente soddisfatto delle opzioni attuali.