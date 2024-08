Amrabat saluta l'Italia e la Fiorentina: è un nuovo giocatore del Fenerbahce

Sofyan Amrabat approda in Turchia al Fenerbahce: giovedì è sceso in campo con la Fiorentina nel ritorno del playoff di Conference League.

Cessione a centrocampo per la Fiorentina: Sofyan Amrabat saluta la società viola per volare in Turchia tra le fila del Fenerbahce allenato da José Mourinho.

Ufficialità arrivata nella mattinata di oggi 31 agosto, in quanto per le squadre turche è possibile acquistare nuovi giocatori fino al prossimo 13 settembre.

Amrabat era sceso in campo giovedì sera in occasione della vittoria ai calci di rigore sulla Puskas Akademia, valsa l'approdo alla fase campionato di Conference League.