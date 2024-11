Amorim prepara l’esordio con lo United: “Dura lasciare lo Sporting, ma sono nel club giusto al momento giusto”

Ruben Amorim farà domenica il suo esordio sulla panchina del Manchester United: avversario dei Red Devils sarà l’Ipswich.

C’è grande attesa in Inghilterra per il debutto di Ruben Amorim sulla panchina del Manchester United.

Il club dei Red Devils ha deciso di puntare sul giovane tecnico portoghese per sostituire l’esonerato Ten Hag e, pur di affidargli fin da subito la squadra, ha versato nelle casse dello Sporting Lisbona qualcosa come 10 milioni di euro, al quale va aggiunto un ulteriore milione per liberare anche il suo staff tecnico.

Amorim, che dunque ha lasciato la guida della compagine lusitana nel bel mezzo della stagione, in un’intervista rilasciata a Gary Neville per ‘Sky Sports’, ha spiegato come sta vivendo questo momento.