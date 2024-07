Amichevoli Serie A oggi 20 luglio: dal Milan al Napoli, chi gioca e dove vedere le partite in tv e streaming

Giornata di amichevoli precampionato per le formazioni di A: in campo anche Como, Torino, Genoa, Parma, Monza e Lecce.

A meno di un mese all'inizio della nuova Serie A, che prenderà il via nel weekend del 17 e 18 agosto, proseguono le amichevoli che vedono impegnate le formazioni del massimo campionato italiano.

Se la giornata di venerdì ha visto la Fiorentina scendere in campo e battere la Reggiana, quella odierna è particolarmente interessante per quanto riguarda i nomi delle squadre impegnate: tocca ad esempio al Milan e al Napoli, con i rossoneri che giocheranno per la prima volta quest'estate.

In generale è lungo l'elenco delle squadre che scenderanno in campo oggi, 20 luglio: tra queste anche il Torino e il Genoa, oltre al Monza.