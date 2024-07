Amichevoli oggi 26 luglio, in campo anche la Juventus: chi gioca e dove vedere le partite in tv e streaming

Il programma delle amichevoli di oggi che vedono protagoniste le formazioni di Serie A. Non si gioca invece per le Olimpiadi di calcio.

La nuova Serie A si avvicina sempre più: mancano tre settimane all'arrivo della prima giornata di campionato, che prenderà il via come noto nel weekend di sabato 17 e domenica 18 agosto.

Intanto, mentre il mercato ferve e i club organizzano l'ultimo mese prima della chiusura di fine agosto, si continua a giocare: proseguono le amichevoli dei club di Serie A, e in particolare della Juventus, della Fiorentina e dell'Empoli.

Sono la formazione bianconera e le due toscane a scendere in campo oggi, venerdì 26 luglio, in amichevole. Un antipasto in vista della giornata di domani, sabato 27, che vedrà alla prova diverse squadre della massima serie.

Oggi non si gioca invece per le Olimpiadi, che torneranno in campo domani e domenica 28.