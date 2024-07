Le amichevoli di oggi 14 luglio: Lazio-Auronzo termina in goleada, Fiorentina contro la Primavera, Genoa forza 17 Amichevoli dei clubLazioFiorentinaGenoaMonza

Giornata di amichevoli per le squadre di Serie A che hanno appena iniziato il ritiro: goleada anche per il Genoa, partitella in famiglia a Monza.