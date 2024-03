Amichevole tra Milan e Roma in Australia, ufficialità vicina: quando e dove si giocherebbe

Milan e Roma sono pronte a sfidarsi a Perth a fine maggio. La gara andrebbe in scena pochi giorni dopo la finale di Europa League.

Milan e Roma si sono sfidate già due volte in campionato: all'andata all'Olimpico hanno vinto per 2-1 i rossoneri, che un girone più tardi hanno replicato imponendosi anche a San Siro (3-1).

Ma occhio, perché la stagione potrebbe proporre altri Milan-Roma. In Europa League, intanto, competizione alla quale entrambe partecipano con concrete possibilità di scontro diretto dai quarti di finale in avanti. E poi, a sorpresa, anche in una partita non ufficiale.

Già, perché è proprio questa l'idea: far disputare a Milan e Roma un'amichevole che metta di fronte Leão e Dybala, Giroud e Lukaku, Pulisic e Pellegrini. Non in Italia: all'estero. E appena dopo la conclusione della stagione.