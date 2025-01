Amarcord Cutrone, Como-Milan è la sua partita: il goal nel derby, il record in Europa League, l'addio "shock"

Il centravanti di Fabregas è il grande ex della sfida del Sinigaglia. Qualche mese fa diceva: "La cessione del 2019 non è stata facile da digerire".

Patrick Cutrone, con ogni probabilità, giocherà dall'inizio anche Como-Milan. Perché ha di nuovo scalzato il concorrente Belotti, perché è reduce da due goal in altrettante partite, perché è in formissima. E perché quella di stasera, per lui, non potrà essere una partita come le altre.

Cutrone nel Milan non c'è propriamente nato, ma quasi: è arrivato quando aveva 9 anni. E c'è rimasto per quasi un quindicennio, contando tutta la trafila delle giovanili e poi le stagioni in prima squadra. Anni in cui Patrick sembrava poter diventare uno dei volti nuovi del Diavolo, ma pure dell'intero calcio italiano, prima di tornare a fare i conti con la realtà.

Al Sinigaglia, alle 18.30, Cutrone si dividerà tra campo ed emozioni. Tra pallone e cuore. Con quella voglia matta di regalare un sogno al Como, ma anche di mettersi in luce contro chi, alla fine, non ha creduto in maniera piena e completa in lui.