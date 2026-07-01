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US WC26 SEATTLE SOCCER 1/16 FINALES BELGIUM RED DEVILS VS SENEGAAFP
Redazione Goal

Alta tensione durante Belgio-Senegal, lite in campo tra Tielemans e Trossard: cosa è successo

Coppa del Mondo
Belgio
Belgio vs Senegal
Y. Tielemans
L. Trossard

I due giocatori hanno discusso sul risultato di 0-2 per il Senegal, poi lo stesso Tielemans ha segnato il 2-2.

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Brutto episodio, probabilmente un episodio che rende l'idea della difficoltà del Belgio nel sedicesimo di finale dei Mondiali 2026 contro il Senegal: sotto per 2-0 a tre quarti di partita, prima dell'hydration break della ripresa, il centrocampista dell'Aston Villa Youri Tielemans e l'attaccante dell'Arsenal Leandro Trossard hanno litigato in maniera plateale in campo.

  • I FATTI

    Uno scambio mancato tra i due, i più tecnici in campo dopo l'uscita di De Bruyne, ha innescato la reazione focosa di entrambi, che si sono rimproverati a vicenda per non aver capito l'idea dell'altro regalando il pallone ai forti senegalesi. Mentre le due squadre stavano raggiungendo le rispettive panchine, le telecamere hanno inquadrato i due intenti a discutere con animosità.

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