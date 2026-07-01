Brutto episodio, probabilmente un episodio che rende l'idea della difficoltà del Belgio nel sedicesimo di finale dei Mondiali 2026 contro il Senegal: sotto per 2-0 a tre quarti di partita, prima dell'hydration break della ripresa, il centrocampista dell'Aston Villa Youri Tielemans e l'attaccante dell'Arsenal Leandro Trossard hanno litigato in maniera plateale in campo.
AFP
Alta tensione durante Belgio-Senegal, lite in campo tra Tielemans e Trossard: cosa è successo
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I FATTI
Uno scambio mancato tra i due, i più tecnici in campo dopo l'uscita di De Bruyne, ha innescato la reazione focosa di entrambi, che si sono rimproverati a vicenda per non aver capito l'idea dell'altro regalando il pallone ai forti senegalesi. Mentre le due squadre stavano raggiungendo le rispettive panchine, le telecamere hanno inquadrato i due intenti a discutere con animosità.