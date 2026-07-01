Alta tensione durante Belgio-Senegal, lite in campo tra Tielemans e Trossard: cosa è successo

Uno scambio mancato tra i due, i più tecnici in campo dopo l'uscita di De Bruyne, ha innescato la reazione focosa di entrambi, che si sono rimproverati a vicenda per non aver capito l'idea dell'altro regalando il pallone ai forti senegalesi. Mentre le due squadre stavano raggiungendo le rispettive panchine, le telecamere hanno inquadrato i due intenti a discutere con animosità.