Alta tensione al Liverpool, litigio Klopp-Salah a bordocampo: "Se parlo oggi..."

Duro battibecco a bordo campo tra l'allenatore tedesco e l'attaccante egiziano a pochi istanti dalla fine della gara contro il West Ham.

Definirlo delicato è un eufemismo. Il momento vissuto dal Liverpool è ben lontano dall'essere idilliaco. I Reds hanno pareggiato in casa del West Ham, facendo registrare un'altra battuta d'arresto nella corsa al titolo della Premier.

In questo momento la vetta, occupata dall'Arsenal, dista due punti. Ma i Gunners hanno una gara in meno e in mezzo c'è anche il Manchester City, a quota 76 ma con ben due gare da recuperare.

Difficoltà di campo probabilmente causate anche da rapporti ormai giunti a consunzione, come quello tra Jurgen Klopp e Mohamed Salah.