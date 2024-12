Il classe 2006 segna il suo primo goal con la Primavera romanista. Nel 2017 ricevette da Totti la fascia da capitano nel giorno dell'addio al calcio.

La Roma nel destino. Matteo Almaviva trovato la sua prima rete con la maglia della formazione Primavera dei giallorossi nella sfida contro l'Udinese.

Il giovane giallorosso, classe 2006, è da tempo attenzionato dal settore giovanile romanista non solo per le sue qualità, ma per l'"incoronazione" della quale il ragazzo è stato investito da Francesco Totti.

Tutto è accaduto nel giorno dell'addio al calcio dell'ex capitano romanista, avvenuta nel maggio del 2017.