Alluvione a Valencia, Vinicius sui social esprime vicinanza alla popolazione dopo gli episodi degli ultimi anni al Mestalla

Vittima di razzismo a Valencia nelle ultime stagioni, Vinicius non si è però girato dall'altra parte di fronte alle vittime dell'alluvione.

Come l'Italia e l'Emilia-Romagna, anche la Spagna, e in particolare Valencia, piange decine di morti per l'alluvione che ha colpito la provincia locale. Fiumi d'acqua hanno inondato le strade, intrappolando le persone nelle proprie cause e causando diverse vittime, tra cui alcuni bambini.

In una tragica giornata, come di consueto il calcio si mischia alla vita. Nell'ultimo anno Valencia e i suoi tifosi non hanno fatto parlare di sè solamente per le partite giocate, ma soprattutto per gli episodi di razzismo che hanno visto colpito Vinicius, attaccante del Real Madrid.

Un evento più volte denunciato dal brasiliano, attualmente deluso per la mancata vittoria del Pallone d'Oro in favore di Rodri, ma che per ovvi motivi ha visto protagonisti solo poche persone. E così, davanti alla tragedia di Valencia, Vinicius ha voluto esprimere la propria vicinanza alla città e alla provincia, andando oltre gli episodi spiacevoli delle ultime partite al Mestalla. Davanti alla morte, il brasiliano non si è certo tirato indietro, esprimendo il proprio dolore per vittime che con il tifo non hanno nulla a che fare, innocenti.