Allegri promuove Jashari: il ruolo, la convivenza con Modric e quanto può dare a questo Milan

Un rinforzo in più già in casa per Massimiliano Allegri e il suo Milan. Perché solo adesso la formazione rossonera sta iniziando a scoprire le qualità di Ardon Jashari, fiore all’occhiello del mercato estivo.
Il centrocampista svizzero è stato acquistato dal Club Brugge per 38 milioni di euro buoni compresi al termine di una lunga trattativa, ma appena arrivato a Milanello è stato costretto a fermarsi ai box a causa della frattura del perone.
Da settimane ormai Jashari ha recuperato e contro il Lecce ha mostrato sprazzi decisamene importanti del suo talento. Ma quanto può dare lo svizzero al Milan? Come può essere impiegato da Allegri?