Allegri promuove Jashari: il ruolo, la convivenza con Modric e quanto può dare a questo Milan

Se fino a oggi Jashari è stato la prima alternativa di Modric, il prossimo step nei piani tattici di Allegri è quello di riuscire a farlo convivere con Modric, impiegandolo da mezzala. Anche del suo ruolo ha parlato proprio Jashari ai microfoni di DAZN dopo il successo contro il Lecce: “Sono contento di aver giocato dall’inizio e aver aiutato la squadra. In questa gara ho giocato da numero 6, ma in carriera ho giocato anche da 8. La cosa più importante è quello che vuole l’allenatore da me: oggi voleva che giocassi da 6 e ho cercato di capire al meglio cosa volesse da me. È una posizione diversa ovviamente, mi piace anche giocare da 8. Ma la cosa più importante è capire come giocare al meglio con la squadra e penso che oggi abbiano visto che posso andare anche più avanti. Ma alla fine ovviamente è il mister che decide”.

Il centrocampista rossonero ha poi aggiunto: “Modric? È un regalo per me giocare con un calciatore del genere. È fantastico, non solo per me ma per tutta la squadra. Spero di poter giocare presto con lui in campo”.