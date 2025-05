I rossoneri hanno scelto Allegri per la panchina: possibile ritorno al 4-2-3-1, Theo Hernandez e Leao tornano protagonisti sulla sinistra.

Prima Igli Tare, poi Massimiliano Allegri: il Milan dimostra di avere le idee chiare per il futuro e, in pochi giorni, ha gettato le basi per un nuovo ciclo ambizioso.

Il ritorno di Allegri sulla panchina rossonera, a oltre undici anni di distanza dall’ultima volta, è un segnale forte all’ambiente: si punta su profili di spessore per tornare a competere su tutti i fronti, in Italia e in Europa.

La priorità della nuova gestione sarà quella di ritrovare la miglior versione di alcuni dei giocatori più rappresentativi, protagonisti di una stagione deludente. Accanto a questo, serviranno innesti mirati nella prossima finestra di mercato per completare una rosa che dovrà tornare a essere protagonista.