Massimiliano Allegri MilanGetty Images
Michael Baldoin

Le parole di Allegri dopo l'eliminazione del Milan agli ottavi di Coppa Italia: "La Lazio ha vinto una partita dove aveva più difficoltà di sabato: potevamo difendere meglio"

Le dichiarazioni di Massimiliano Allegri al termine di Lazio-Milan in Coppa Italia: "Scudetto come il Napoli lo scorso anno? È ancora lunga, pensiamo alla trasferta contro il Torino...".

Dopo la gioia in campionato, arriva la scottante sconfitta che costa al Milan l’eliminazione agli ottavi di Coppa Italia.

I rossoneri si arrendono all’Olimpico contro la Lazio, con la rete di Mattia Zaccagni che regala ai biancocelesti l’accesso ai quarti, dove affronteranno il Bologna.

Per il Milan, dunque, non resta che concentrarsi sulla Supercoppa - in programma a Riad tra due settimane - e sul campionato, obiettivo principale per il finale di stagione.

Di seguito le dichiarazioni a Mediaset di Massimiliano Allegri dopo Lazio-Milan di Coppa Italia.

  • "CHI VINCE HA SEMPRE RAGIONE"

    "L'ha voluto più la Lazio? Chi vince ha sempre ragione. La Lazio ha vinto, anche se aveva più difficoltà rispetto a sabato. Era una partita bloccata. Chi segnava per primo, vinceva. Abbiamo preso gol su un corner dove potevamo difendere meglio, ma la squadra ha fatto una buona partita. Jashari rientrava da tanto he fatto bene, come Ricci ed Estupinan. Dispiace essere usciti dalla Coppa Italia a cui tenevamo, ma ora pensiamo a Torino". 

  • "BISOGNA ESSERE ARRABBIATI, AVEVAMO UN OBIETTIVO"

    "Dispiace più per le occasioni fallite o per la rete su calcio piazzato? Bisogna essere arrabbiati perché quando sei eliminato c’è dispiacere visto che avevamo un obiettivo. ma bisogna guardare avanti: abbiamo Torino e Sassuolo prima della Supercoppa". 

  • "LEAO SI È MOSSO BENE: BISOGNA RIEMPIRE DI PIÙ L'AREA"

    "Leao centravanti? Anche stasera ha avuto una buona occasione, si è mosso bene. Quando lui non è dentro l'area bisogna occuparla con altri giocatori. Di sicuro si è messo a disposizione della squadra come tutti gli altri. Non bisogna deprimersi per questa sconfitta perché abbiamo una stagione davanti e l'obiettivo qualificazione Champions."

  • "PULISIC E LEAO HANNO FATTO 10 GOAL, MANCANO RETI DAI CENTROCAMPISTI"

    "Punte per il mercato? Abbiamo Pulisic e Leao che hanno fatto 10 goal in due, poi Gimenez rientrerà. Ci mancano un po' di reti dai centrocampisti."

  • "SCARAMANTICO PER LO SCUDETTO? È ANCORA LUNGA"

    "Stesso percorso del Napoli lo scorso anno? È ancora lunga, ora c'è il Torino. Negli ultimi 10 anni il Milan ha vinto lì solo durante il Covid, quindi è importante prepararsi bene".

