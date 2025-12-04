Le parole di Allegri dopo l'eliminazione del Milan agli ottavi di Coppa Italia: "La Lazio ha vinto una partita dove aveva più difficoltà di sabato: potevamo difendere meglio"

Dopo la gioia in campionato, arriva la scottante sconfitta che costa al Milan l’eliminazione agli ottavi di Coppa Italia.
I rossoneri si arrendono all’Olimpico contro la Lazio, con la rete di Mattia Zaccagni che regala ai biancocelesti l’accesso ai quarti, dove affronteranno il Bologna.
Per il Milan, dunque, non resta che concentrarsi sulla Supercoppa - in programma a Riad tra due settimane - e sul campionato, obiettivo principale per il finale di stagione.
Di seguito le dichiarazioni a Mediaset di Massimiliano Allegri dopo Lazio-Milan di Coppa Italia.