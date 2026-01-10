Allegri alla vigilia di Fiorentina-Milan: "Nkunku è recuperato e è a disposizione. La furbata di Pavlovic? Il bello del calcio"

L'ennesimo stop contro una “piccola”, arrivato nel turno infrasettimanale contro il Genoa con un 1-1, è stato un boccone amaro da digerire per il Milan, ora distante tre punti dalla vetta difesa dall’Inter.
I rossoneri, però, non possono fermarsi: bisogna subito concentrarsi sul prossimo impegno, la delicata trasferta di Firenze contro la Fiorentina, squadra che ha vinto le ultime due gare casalinghe.
Alla vigilia della sfida del Franchi, Massimiliano Allegri ha parlato in conferenza stampa, rispondendo alle domande sulle novità di formazione e sulla corsa allo Scudetto, anche in vista dello scontro diretto tra Inter e Napoli di domenica sera.