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Santiago Gimenez AC Milan 2025-26Getty
Nino Caracciolo

Allegri e la carta Gimenez per i goal Champions: il messicano jolly nel rush finale?

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Milan vs Udinese

Il tecnico rossonero sembra intenzionato a puntare sempre più su Gimenez: l’attaccante messicano si candida a essere la prima alternativa al tandem Pulisic-Leao.

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Riprendere subito il cammino dopo la battuta d’arresto contro il Napoli che è costata il secondo posto in classifica e la perdita definitiva delle speranze Scudetto.

In casa Milan adesso c’è un piazzamento Champions da difendere a ogni costo, già a iniziare dalla prossima gara di campionato contro l’Udinese in programma sabato alle ore 18.

Per tornare a brillare in questo rush finale di stagione al Milan servono i goal degli attaccanti e in quest’ottica Allegri ha un’arma in più da provare a sfruttare: Santiago Gimenez.

  • IMPIEGO IN CRESCENDO

    Gimenez si è fermato a fine ottobre 2025 a causa di un problema alla caviglia che lo ha costretto all’intervento chirurgico. Uno stop di quattro mesi che lo ha tenuto forzatamente lontano dal campo. Il rientro è avvenuto nella gara contro il Torino del 21 marzo, quando è stato impiegato nei 13 minuti finali. Contro il Napoli il minutaggio è aumentato a circa 30 minuti.

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  • PRIMA ALTERNATIVA IN ATTACCO

    Al Milan nelle ultime settimane stanno mancando tanto i goal degli attaccanti e il rientro di Gimenez potrebbe offrire ad Allegri una soluzione in più. Visto anche lo scarso apporto di Nkunku e Fullkrug (schierati titolari contro il Napoli), Gimenez potrebbe trovare sempre più spazio in questo finale di stagione, diventando la prima alternativa al tandem titolare composto da Leao e Pulisic; o permettendo ad Allegri di passare al tridente.

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  • RINASCITA MONDIALE

    Durante il suo lungo periodo di assenza, Gimenez non ha mai smesso di ringraziare il Milan per la pazienza avuta nei suoi confronti e allo stesso tempo ha più volte ribadito di volere ripagare la fiducia che il club rossonero ha riposto nei suoi confronti. L’attaccante sa benissimo l’importanza delle ultime sette gare che restano ancora da disputare: partite che potrebbero avere un peso specifico importante per la sua permanenza in rossonero e che potrebbero farlo arrivare con il giusto spirito (e il giusto stato di forma) al Mondiale che disputerà con il Messico.

  • UN SOLO GOAL IN STAGIONE

    Santi Gimenez ha avuto tante occasioni per mettersi in mostra nella prima parte di stagione, quando ha quasi sempre giocato titolare. Una fiducia che però non è stata ripagata sul campo. Il messicano ha spesso deluso le attese e il solo goal realizzato in stagione, in Coppa Italia contro il Lecce, bene evidenzia tutte le difficoltà. Ora il messicano ha sette partite per riscattarsi.

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