Allegri e la carta Gimenez per i goal Champions: il messicano jolly nel rush finale?

Riprendere subito il cammino dopo la battuta d’arresto contro il Napoli che è costata il secondo posto in classifica e la perdita definitiva delle speranze Scudetto.
In casa Milan adesso c’è un piazzamento Champions da difendere a ogni costo, già a iniziare dalla prossima gara di campionato contro l’Udinese in programma sabato alle ore 18.
Per tornare a brillare in questo rush finale di stagione al Milan servono i goal degli attaccanti e in quest’ottica Allegri ha un’arma in più da provare a sfruttare: Santiago Gimenez.