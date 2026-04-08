Allegri e la carta Gimenez per i goal Champions: il messicano jolly nel rush finale?

Durante il suo lungo periodo di assenza, Gimenez non ha mai smesso di ringraziare il Milan per la pazienza avuta nei suoi confronti e allo stesso tempo ha più volte ribadito di volere ripagare la fiducia che il club rossonero ha riposto nei suoi confronti. L’attaccante sa benissimo l’importanza delle ultime sette gare che restano ancora da disputare: partite che potrebbero avere un peso specifico importante per la sua permanenza in rossonero e che potrebbero farlo arrivare con il giusto spirito (e il giusto stato di forma) al Mondiale che disputerà con il Messico.