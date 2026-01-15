Allegri analizza Como-Milan: "Abbiamo rischiato di prendere il 2-0, Maignan ci ha tenuto in piedi, la squadra è stata resiliente"

"Il Como è una squadra molto forte.Stasera abbiamo subito molti tiri, vuol dire che la squadra è stare resilientee ha voluto fortemente il risultato. Una volta che vai in svantaggio non è facile, a quel punto ho preferito rinforzare il centrocampo perchè il Como ha rischiato di fare il 2-0 e ci ha tenuto in piedi Maignan" ha ammesso Allegri.