Allegri analizza Como-Milan: "Abbiamo rischiato di prendere il 2-0, Maignan ci ha tenuto in piedi, la squadra è stata resiliente"

Vittoria pesantissima quella ottenuta dal Milan che è la prima squadra ad espugnare il campo del Como in questo campionato.
I rossoneri rispondono così all'Inter riportandosi a -3 dai nerazzurri e allungano sul Napoli, che adesso è terzo a -3.
Il grande protagonista della gara è stato sicuramente Adrien Rabiot. L'ex centrocampista della Juventus si è guadagnato un calcio di rigore prima di realizzare la doppietta decisiva.
Di seguito le dichiarazioni di Massimiliano Allegri a DAZN dopo Como-Milan.