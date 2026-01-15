Pubblicità
Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
Allegri MilanGetty Images
Lelio Donato

Allegri analizza Como-Milan: "Abbiamo rischiato di prendere il 2-0, Maignan ci ha tenuto in piedi, la squadra è stata resiliente"

L'allenatore rossonero soddisfatto dopo l'importantissima vittoria ottenuta dal Milan contro il Como e ammette: "Abbiamo preso tanti tiri, Maignan ci ha tenuto in piedi. Leao? Voleva calciare il rigore".

Pubblicità

Vittoria pesantissima quella ottenuta dal Milan che è la prima squadra ad espugnare il campo del Como in questo campionato.

I rossoneri rispondono così all'Inter riportandosi a -3 dai nerazzurri e allungano sul Napoli, che adesso è terzo a -3.

Il grande protagonista della gara è stato sicuramente Adrien Rabiot. L'ex centrocampista della Juventus si è guadagnato un calcio di rigore prima di realizzare la doppietta decisiva.

Di seguito le dichiarazioni di Massimiliano Allegri a DAZN dopo Como-Milan.

  • UNA SQUADRA RESILIENTE

    "Il Como è una squadra molto forte.Stasera abbiamo subito molti tiri, vuol dire che la squadra è stare resilientee ha voluto fortemente il risultato. Una volta che vai in svantaggio non è facile, a quel punto ho preferito rinforzare il centrocampo perchè il Como ha rischiato di fare il 2-0 e ci ha tenuto in piedi Maignan" ha ammesso Allegri.

    • Pubblicità

  • IL RIGORE

    Allegri ha poi spiegato quanto successo al momento del rigore: "Leao voleva calciarlo, anche lui è un rigorista ma io ho scelto Nkunku. Quando ho sentito mezzo stadio che esultava pensavo che lo avesse sbagliato. Leao ha fatto un aggancio e un assist meraviglioso".

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • I CAMBI TATTICI

    Tanti i cambi tattici operati da Allegri durante la partita: "Siamo partiti giocando con i quattro centrocampisti, poi una volta in svantaggio ci siamo disuniti perché loro col portiere imbucavano molto e abbiamo rischiato su un paio di ripartenze, poi ci siamo messi a tre davanti. Fullkrug è entrato con lo spirito giusto come Ricci, Jashari negli ultimi minuti.Una volta recuperata la partita ho preferito cambiare, loro hanno iniziato a sbagliare e dietro lasciavano molti spazi".

Serie A
Milan crest
Milan
MIL
Lecce crest
Lecce
LEC
Serie A
Lazio crest
Lazio
LAZ
Como crest
Como
COM
0