Allegri al Milan, ma l’esordio in panchina sarà rimandato: colpa di una vecchia squalifica

Il Milan inizierà la nuova stagione ufficiale in Coppa Italia, competizione in cui Allegri deve ancora scontare una squalifica di due turni.

Massimiliano Allegri verso il ritorno sulla panchina del Milan. L’avventura bis in rossonero del tecnico livornese non è mai stata così vicina a concretizzarsi come in queste ore.

Le parti infatti sembrano ormai aver trovato un accordo di massima: salvo colpi di scena dell’ultimo momento, Allegri sarà il nuovo allenatore del Milan, club che ha già allenato con successo in passato, vincendo anche uno Scudetto.

Ma se davvero il gran ritorno di Allegri si concretizzerà, per rivedere il tecnico livornese sulla panchina del Milan in gare ufficiali ci sarà da attendere un po’ di più del dovuto.