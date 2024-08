Allarme Atalanta in vista del Real Madrid: pesante sconfitta a Parma e infortunio per Scamacca

Giornata da dimenticare per la Dea al Tardini: la squadra di Gasperini crolla 4-1 contro i ducali e perde l'attaccante a dieci giorni dal Real.

Quello del Tardini di Parma è stato un pomeriggio tutt'altro che semplice da digerire per l'Atalanta di Gian Piero Gasperini.

La Dea, infatti, è crollata al cospetto del Parma subendo un pesantissimo 4-1 che, a dieci giorni dalla finalissima di Supercoppa europea contro il Real Madrid, accende qualche allarme in casa nerazzurra.

Al netto del pesantissimo ko patito in terra emiliana, a preoccupare e non poco, è la situazione di Gianluca Scamacca, uscito dal campo a causa di un infortunio al ginocchio sinistro (trauma distorsivo) che necessita di ulteriori approfondimenti e pone in forte dubbio la presenza del numero 9 a Varsavia.