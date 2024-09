Inizia il tour de force tra campionato e Champions League, Thiago Motta deve integrare al più presto i colpi dell'estate.

L'avvio della Juventus di Thiago Motta è stato più che positivo ma i veri esami per i bianconeri devono ancora iniziare.

Fino ad oggi, infatti, quella schierata dal tecnico italo-brasiliano è stata una squadra sperimentale con tanti giovani e pochi volti nuovi. Tra questi infatti gli unici a giocare con continuità sono stati Di Gregorio e Cabal.

Adesso però l'attesa sta per finire. Thiago Motta è chiamato a svelare davvero la nuova Juventus, gettando nella mischia tutti i colpi dell'estate bianconera in vista del tour de force che vedrà i bianconeri scendere in campo sei volte in venti giorni tra campionato e Champions League.

E di fatto per l'allenatore arriva anche il momento delle scelte, delineando le gerarchie un po' in tutti i reparti.