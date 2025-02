L’altro Jimenez fa felice Sérgio Conceição: duttilità e qualità per il suo Milan

Lo spagnolo si sta dimostrando una pedina sempre più preziosa: gioca ovunque, dà equilibrio e propizia la rete di Gimenez con una gran giocata.

Santiago Gimenez segna, Alex Jimenez corre tanto, difende e rifinisce. Nel successo del Milan sul Verona c’è tanto dei due quasi omonimi.

Il primo assolve al meglio il compito per il quale è stato acquistato, finalizzare la manovra rossonera, il secondo invece per quanto possibile va anche ben oltre.

Lo spagnolo classe 2005 – acquistato in estate dal Real Madrid e aggregato a Milan Futuro – si sta rivelando una pedina tatticamente fondamentale per il Milan di Sérgio Conceição: da quando il tecnico portoghese è arrivato sulla panchina rossonera, solo in una gara di campionato ha rinunciato al giovane spagnolo, altrimenti sempre impiegato dall’inizio o a gara in corso.

Come nella gara contro il Verona: Alex Jimenez entra in campo a inizio ripresa per sostituire Walker nel ruolo di terzino destro, ma l’ex Real Madrid va ben oltre. Entrando in maniera importantissima nell’azione del goal, ma anche difendendo bene e correndo tanto.