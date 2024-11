Il difensore ha raccontato alcuni episodi che hanno segnato gli ultimi anni: "Pensavo di morire, ecco perché ho lasciato la nazionale".

Toby Alderweireld, dopo tanti anni trascorsi all'estero, soprattutto all'Ajax e poi al Tottenham, è tornato in patria da ormai due stagioni, dove gioca attualmente con l'Anversa.

Un scelta di vita per il difensore, che è stato ospite di Eric Goens in "The House" dove ha raccontato alcuni episodi che hanno condizionato le sue ultime stagioni e le scelte di carriera, come quella di lasciare la nazionale belga nel marzo 2023.

L'ex giocatore del Tottenham ha svelato di aver avuto attacchi di panico dovuti a fattori di stress, raccontando come ha vissuto queste situazioni.

"Durante la mia carriera ho detto spesso che volevo lasciare", di seguito tutte le dichiarazioi di Alderweireld.