L'albo d'oro degli Europei: chi ha vinto più volte e quanti titoli hanno Spagna e Inghilterra

Il trionfo della Spagna cambia nuovamente le gerarchie: Furie Rosse da sole in vetta all'albo d'oro, l'Inghilterra rimane senza trofei.

A Berlino va in scena la festa della Spagna. La nazionale di Luis De la Fuente ha superato per 2-1 l'Inghilterra in una partita tesa, scorbutica, decisa solamente nel finale.

Determinante la rete messa a segno nel finale da Mikel Oyarzabal, esterno della Real Sociedad: dopo essere subentrato a Morata, proprio lui ha raccolto il perfetto assist di Cucurella per battere Pickford e far esultare un paese intero.

In precedenza era stato Nico Williams, uno dei migliori giocatori del torneo, a lasciare il segno per primo. Un sinistro vincente che era stato riequilibrato da un altro sinistro vincente, questa volta da parte dell'inglese Palmer, pure lui entrato a partita in corso.

Ma quanti Europei ha vinto la Spagna? E l'Inghilterra? Di seguito il quadro completo.