La rivincita di Alberto Costa: "Thiago Motta aveva le sue idee: con Tudor ho avuto più opportunità"

L'esterno bianconero ripercorre il difficile avvio in Italia: "All'inizio è stato complicato perché non giocavo: ora voglio continuare a fare bene".

Il Mondiale per Club è forse la vetrina migliore per la Juventus che verrà.

Igor Tudor ha la possibilità di lavorare e preparare in anticipo la prossima stagione, dopo essere subentrato sul finale della scorsa, giusto in tempo per trascinare i bianconeri in Champions League.

Tra i giocatori che hanno trovato una vita nuova con l'allenatore croato c'è Alberto Costa che, intervistato dalla Gazzetta dello Sport, ha dichiarato: "Thiago Motta aveva le sue idee: all'inizio è stato difficile, ora voglio continuare a fare bene".