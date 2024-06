La Spagna fa tre su tre: battuta anche l'Albania grazie alla rete in apertura di Ferran Torres. Asllani e compagni salutano Euro 2024.

Nonostante la presenza di tante 'seconde linee', la Spagna non interrompe il filo diretto con la vittoria: dopo Croazia e Italia, le 'Furie Rosse' superano anche l'Albania e chiudono a punteggio pieno il Gruppo B di Euro 2024.

Nulla da fare per la squadra del commissario tecnico Sylvinho, costretta a salutare il torneo in virtù dell'ultimo posto con un solo punto all'attivo. Il match-winner è Ferran Torres, assistito da un ottimo Dani Olmo: i migliori in campo per distacco.