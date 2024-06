L'Albania si è mai qualificata per gli ottavi degli Europei o dei Mondiali?

Albania in corsa per la qualificazione agli ottavi di Euro 2024: ha mai superato la fase a gironi agli Europei o ai Mondiali?

A 90 minuti dal termine della fase a gironi, l'Albania è ancora in corsa per l'approdo agli ottavi di finale di Euro 2024.

Asllani e compagni hanno racimolato un punto dopo le prime due partite, frutto del 2-2 strappato alla Croazia in pieno recupero. Contro l'Italia all'esordio, invece, è arrivata una sconfitta in rimonta firmata dalle reti di Bastoni e Barella in risposta al vantaggio lampo siglato da Bajrami.

Ma l'Albania si è mai qualificata per gli ottavi di una grande competizione per nazionali, ovvero gli Europei e i Mondiali?