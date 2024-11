Albania-Repubblica Ceca dove vederla: Rai, Uefatv, Sky o NOW? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Albania vs Cechia

La partita tra Albania e Repubblica Ceca può decidere la promozione in Lega A di Nations League: dove guardarla in tv e streaming.

Tempo di Nations League, tempo di Albania contro Repubblica Ceca. Penultima sfida del girone 1 di Lega B, il più equilibrato del lotto. La capolista ceca è di scena in terra albanese per provare ad avvicinarsi alla promozione in Lega A, a cui punta anche il team di Sylvinho.

Il girone, infatti, vede la Repubblica Ceca a sette punti, l'Albania e la Georgia a sei e infine l'Ucraina a quattro. Solo una potrà disputare la prossima Lega A, mentre una dovrà retrocedere nella C.

Nella partita d'andata giocata lo scorso 11 ottobre, la Repubblica Ceca ha avuto la meglio con una doppietta di Chory, fondamentale anche in caso di arrivo a pari punti delle due squadre. Per questo l'Albania deve vincere per poter sperare nella Lega A.