Albania prima avversaria dell'Italia a Euro 2024: rosa, formazione, allenatore

L'allenatore è stato il vice di Roberto Mancini all'Inter, in campo vecchie e nuove conoscenze della Serie A.

La prima avversaria dell'Italia di Luciano Spalletti a Euro 2024 sarà l'Albania, sulla carta l'impegno più morbido di un gruppo che comprende anche Spagna e Croazia.

Ma allo stesso tempo un appuntamento assolutamente da non sottovalutare. Anche perché l'Albania ha vinto il suo girone di qualificazione.

Se a questo si aggiunge il classico pericolo del debutto in una grande competizione, ecco servito il trabocchetto da evitare per non complicarsi subito il cammino a Euro 2024.