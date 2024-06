Albania agli ottavi degli Europei se... Cosa serve dopo il pareggio contro la Croazia per qualificarsi come prima, seconda o terza e non essere eliminata

Il goal del 2-2 contro la Croazia tiene a galla l'Albania, che ora osserverà Italia-Spagna per poi affrontare la Roja.

Il goal di Gjasula in extratime regala una grande speranza all'Albania di Sylvinho in vista dell'ultima gara del girone. Il match contro la Spagna che chiuderà il girone B, infatti, sarà il più importante nella storia del team rossonero.

Un risultato positivo contro la Spagna proietterebbe l'Albania agli ottavi degli Europei per la prima volta nella storia, mentre un pareggio potrebbe non bastare per proseguire l'avventura continentale in Germania.

Prima di sfidare la Spagna, l'Albania rimarrà incollata allo schermo per seguire la sfida tra Roja e Italia, altrettanto importante per il proprio destino tedesco.