Cade un altro peso massimo in coppa: dopo il PSG, il Real Madrid fuori contro l'Albacete

Il 2026 del Real Madrid è cominciato in maniera terrificante. Dopo il k.o nella Supercoppa spagnola, vinta dal Barcellona, i Blancos sono stati eliminati dalla Coppa del Re per mano dell'Albacete, club di seconda serie che fa la storia qualificandosi ai quarti ai danni della ben più quotata squadra della capitale. A differenza della Coppa Italia, in cui nei turni più importanti partecipano quasi sempre club della massima serie, all'estero le cose si fanno ben più interessanti: le big sono sempre a rischio.

Un esordio a dir poco shock per Arbeloa, tecnico del Real Madrid Castilla promosso in prima squadra dopo l'esonero di Xabi Alonso. Il nuovo tecnico ha lasciato fuori giocatori come Mbappè, Bellingham e Courtois in virtù delle diverse gare ravvicinate, ma l'assenza di alcuni notevoli big ha portato i padroni di casa dell'Albacete ad avere fiducia e giocare a viso aperto, segnando con Villar.

Mastantuonio ha pareggiato i conti sul finire del primo tempo, mentre nella ripresa è stata decisiva la doppietta di Betancor, con il goal di Gonzalo Garcia nel mezzo che non ha bastato ad evitare il 3-2 e l'eliminazione dal torneo 25/26.