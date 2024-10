Alaves-Barcellona dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Nella 9ª giornata di Liga, il Barcellona è di scena in casa dell'Alaves: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in diretta tv e streaming.

Il Barcellona è di scena in casa dell’Alaves nella sfida valida per la nona giornata di Liga. La capolista, reduce dal successo per 5-0 in casa contro lo Young Boys in Champions League vuole riscattare l’inaspettata sconfitta per 4-2 nell’ultimo turno sul campo dell’Osasuna, che ha interrotto la striscia di sette vittorie di fila in campionato e tolto l’imbattibilità ai blaugrana in Liga.

Di fronte ci sarà l’Alaves, che vuole fermare la striscia negativa di due sconfitte di fila, tre nelle ultime quattro gare, e riprendere la marcia, che finora vede la squadra di Luis Garcia a quota 10 punti dopo 8 giornate di campionato, con 11 goal fatti e 12 subiti.

Il Barcellona, che vuole respingere gli attacchi delle inseguitrici, Real Madrid e Villarreal, che si affrontano nello stesso turno, ha conquistato entrambe le sfide contro l’Alaves nella passata stagione in campionato: 2-1 in casa all’andata, a novembre, e 3-1 in trasferta a febbraio.

In questa pagina tutte le informazioni su Alaves-Barcellona: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.