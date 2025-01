Tentativo dell'Al Nassr per Rafael Leão: pronti dai 70 agli 85 milioni, chiusura del Milan

La formazione saudita, allenata da Stefano Pioli, ci ha provato giovedì. Ma il Milan ha chiuso le porte a una possibile operazione.

Rafael Leão di nuovo con Stefano Pioli. Non in Serie A: in Arabia Saudita. Perché è lì, da qualche tempo, che è andato a lavorare l'ex allenatore del Milan dopo l'addio ai rossoneri avvenuto alla fine della scorsa stagione.

Come rivela Gianluca Di Marzio, è questo lo scenario che ha iniziato a palesarsi ieri, giovedì 30 gennaio: quello di un possibile trasferimento di Leão all'Al Nassr, la formazione in cui milita Cristiano Ronaldo e che, appunto, in panchina è guidata da Pioli.

Il trasferimento in questione, peraltro sorto nelle stesse ore in cui si sta concretizzando quello di Alvaro Morata al Galatasaray, è però destinato a non concretizzarsi.