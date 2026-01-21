Una rosa volutamente corta ma da provare a sfruttare al meglio. A inizio stagione il Milan ha optato per avere una rosa più snella, visto anche l’unico impegno settimanale in campionato della squadra.
Una strategia che al momento sta dando i frutti sperati, nonostante qualche difficoltà in alcuni reparti – come successo per lungo tempo in attacco – a causa degli infortuni.
Tocca a Max Allegri riuscire a coinvolgere tutti gli elementi a sua disposizione, anche chi fino a questo momento ha giocato meno. È il caso di Zachary Athekame, esterno svizzero classe 2004, che potrebbe presto trovare maggiore spazio e minutaggio.