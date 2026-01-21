Pubblicità
Nino Caracciolo

Al Milan scatta l’ora di Athekame: duttilità e crescita tattica, così prova a scalare le gerarchie di Allegri

Con Saelemaekers non al meglio, contro la Roma Allegri potrebbe concedere una chance dal primo minuto ad Athekame: lo svizzero ha dato segnali incoraggianti nelle ultime uscite.

Una rosa volutamente corta ma da provare a sfruttare al meglio. A inizio stagione il Milan ha optato per avere una rosa più snella, visto anche l’unico impegno settimanale in campionato della squadra.

Una strategia che al momento sta dando i frutti sperati, nonostante qualche difficoltà in alcuni reparti – come successo per lungo tempo in attacco – a causa degli infortuni.

Tocca a Max Allegri riuscire a coinvolgere tutti gli elementi a sua disposizione, anche chi fino a questo momento ha giocato meno. È il caso di Zachary Athekame, esterno svizzero classe 2004, che potrebbe presto trovare maggiore spazio e minutaggio.

  • I NUMERI DI ATHEKAME

    Zachary Athekame ha giocato poco in questa stagione: 12 presenze in campionato (e un goal contro il Pisa, quello del 2-2) per un totale di 152 minuti in campo e solo una partita dall’inizio in campionato contro la Fiorentina, oltre a 29 minuti in Coppa Italia e 21 nella Supercoppa Italiana.

  • ENTRATO BENE A GARA IN CORSO

    Contro Genoa, Como e Lecce Allegri lo ha mandato in campo sempre nei minuti finali e Athekame ha dato risposte positive, dimostrando piglio, gamba e ottimi cross. Arrivato in estate dallo Young Boys, Athekame ha lavorato a Milanello ed è cresciuto molto sotto l’aspetto tattico: una risorsa in più già presente in rosa da provare a sfruttare al maglio.

  • ATHEKAME TITOLARE O NO CONTRO LA ROMA?

    Contro la Roma, match in programma domenica sera all’Olimpico, Athekame potrebbe trovare spazio, dall’inizio o a gara in corso. Alexis Saelemaekers soffre a causa di un risentimento all'adduttore sinistro e la sua presenza non è certa: in caso di forfait, proprio Athekame sarebbe il suo naturale sostituto.

  • DUTTILITÀ TATTICA

    La sensazione è che nelle prossime settimane Athekame possa trovare sempre maggiore spazio, vista la sua crescita promettente e la necessitò di far rifiatare Saelemaekers. Lo svizzero offre inoltre anche diverse soluzioni tattiche ad Allegri che lo può impiegare come esterno destro a tutta fascia nel 3-5-2 o all’occorrenza come terzino di una difesa a quattro.

