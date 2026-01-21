Contro Genoa, Como e Lecce Allegri lo ha mandato in campo sempre nei minuti finali e Athekame ha dato risposte positive, dimostrando piglio, gamba e ottimi cross. Arrivato in estate dallo Young Boys, Athekame ha lavorato a Milanello ed è cresciuto molto sotto l’aspetto tattico: una risorsa in più già presente in rosa da provare a sfruttare al maglio.