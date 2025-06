Al Hilal-Pachuca dove vederla: DAZN, Mediaset o Sky? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Al Hilal e Pachuca si sfidano nella 3ª giornata del girone H del Mondiale per Club: formazioni e dove poterla vedere in diretta tv e streaming.

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

Vincere per provare a ottenere il pass per gli ottavi di finale del Mondiale per Club. Dopo i pareggi contro il Real Madrid per 1-1 e contro il Salisburgo per 0-0, l’Al Hilal affronta il Pachuca già eliminato nell’ultima giornata del girone H.

In vetta al raggruppamento al momento c’è il Real Madrid con 4 punti, gli stessi del Salisburgo; al terzo posto c’è proprio la squadra allenata da Simone Inzaghi, in ultima posizione e già eliminati invece i messicani del Pachuca con zero punti dopo due gare.

Per gli arabi dunque c’è solo la vittoria come risultato possibile. Tutte le info su Al Hilal-Pachuca: le formazioni e dove guardare la partita in tv e streaming.