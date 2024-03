Al Ahli-Al Nassr dove vederla: Sportitalia, LA7d o Sky? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Sfida al vertice tra Al Ahli e Al Nassr per la 24ª giornata della Saudi Pro League: le formazioni e dove vederla in tv e streaming.

Supersfida al vertice della Saudi Pro League, quella valida per la 24ª giornata: l'Al Nassr di Cristiano Ronaldo, fa visita all'Al Ahli.

La squadra di Jaissle, che in rosa annovera tra gli altri Demiral, Kessié, Mahrez e Firmino, è terza in classifica alle spalle dell'inarrestabile Al Hilal ed affronta quella di Castro composta - oltre che da CR7 - anche da Brozovic e Mané e seconda in graduatoria a +6 sui prossimi avversari.

Al Nassr reduce dall'eliminazione ai rigori negli ottavi della Champions asiatica contro l'Al Ain, mentre l'Al Ahli nell'ultimo turno del campionato arabo ha battuto 1-0 in trasferta l'Al Taawon.

