Ajax-Besiktas dove vederla: TV8, Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita di Europa League

Ajax vs Besiktas

L'Ajax guidato da Francesco Farioli ospita il Besiktas di Ciro Immobile: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in diretta tv e streaming.

Tra le gare più attese della prima giornata di Europa League, c'è la sfida tra l'Ajax degli italiani Francesco Farioli e Daniele Rugani e il Besiktas di Ciro Immobile.

Il club olandese sta vivendo un avvio di stagione ricco di alti e bassi: in campionato, infatti, la formazione di Amsterdam ha fin qui ottenuto sette punti, frutto di due vittorie e un pareggio in quattro partite.

Dal lato opposto, i turchi sono in forma smagliante: durante le prime cinque giornate di Super Lig, la squadra bianconera ha vinto ben quattro volte, pareggiando solo contro il Trabzonspor in trasferta.

