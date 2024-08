Afena-Gyan alla Juventus ufficialmente, ma non giocherà con Thiago Motta: farà parte della Next Gen

L'ex giocatore della Roma approda in bianconero dalla Cremonese, andrà a rinforzare la seconda squadra in Serie C.

Felix Afena-Gyan è un nuovo giocatore della Juventus. Sul gong di calciomercato, infatti, l'ex Roma si trasferisce in bianconero lasciando la Cremonese e la Serie B. Tifosi stupiti dall'approdo del calciatore ghanese a Torino, ma di fatto il classe 2003 non sarà agli ordini di Thiago Motta.

Il trasferimento in prestito dalla Cremonese alla Juventus è stato ufficializzato nella serata del 30 agosto come rinforzo per la Next Gen di Madama: Afena-Gyan giocherà in Serie C con la seconda squadra, importante nuovo innesto per il 2024/2025.

21 anni, Afena-Gyan ha avuto modo di giocare in Serie A con Mourinho nel 2021/2022, riuscendo a mettere insieme ventuno partite. Nell'ultimo biennio ha giocato con la Cremonese, prima nella massima serie e dunque in B, acquisendo ulteriore esperienza.