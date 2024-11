Adriano e i retroscena della biografia: "Alcol e depressione dopo la morte di mio padre, l'Inter voleva mandarmi in una clinica"

Adriano senza filtri nel libro che racconta la sua vita: "L'Inter mi copriva e multava, bevevo, ero depresso. Moratti mi disse di andare in Svizzera".

Un talento enorme, una carriera che avrebbe potuto riservargli gioie ancora più grandi: Adriano Leite Ribeiro, invece, ha dovuto fare i conti con la durezza della vita.

Ruota tutto attorno alla morte del padre, che ha gettato nello sconforto e in un buco nero l'Imperatore, golden boy del calcio mondiale diventato vittima di una caduta libera fatta di alcol, depressione e passi falsi a livello professionale compiuti in particolare all'Inter.

L'ex attaccante brasiliano racconta tutto nella sua biografia, intitolata 'La mia più grande paura' e scritta in sinergia col giornalista Ulisses Neto, mettendo a nudo i momenti più duri.

Alcuni passaggi del libro, sono stati riportati dal 'Corriere della Sera'.