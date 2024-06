Adeyemi-Juventus, perché i bianconeri vogliono il vice Campione d'Europa: il perfetto jolly d'attacco per Thiago Motta

Velocità incredibile, grande duttilità e capacità di sorprendere sempre: Adeyemi può essere il colpo della Juventus.

Karim Adeyemi, attaccante del Borussia Dortmund, è la nuova idea della Juventus per rinforzare il reparto offensivo da consegnare a mister Thiago Motta nella prossima annata. Vice-Campione d'Europa con i gialloneri, potrebbe entrare in un'affare con una o più contropartite (Huijsen e Soulé le possibilità).

La Juventus si è invaghita di Adeyemi per le sue caratteristiche da jolly offensivo, vista la capacità di giocare in diversi ruoli ed essere decisivo su entrambe le fasce. Non solo, considerando come l'ex Salisburgo ha anche un passato da punta.

La duttilità e la capacità di interpretare alla perfezione le più svariate posizioni è ciò che attrae la Juventus e che potrebbe rendere Adeyemi un tormentone, fino ad una definitiva certezza sul suo futuro nel 2024/2025.